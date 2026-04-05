Savo Manojlović izjavio je danas da vest o eksplozivu koji je pronađen u blizini gasovoda u Kanjiži liči na političku igru.

Na to mu nije ostala dužna Sandra Božić koja mu je javnom porukom zatvorila usta nakon sramotne izjave.

-Ovo što govori Manojlović nije samo besmisleno - to je sramotno i opasno laganje! Kada nemate ni politiku, ni program, ni podršku naroda, onda vam ostaje da izmišljate teorije zavere i da pokušavate da destabilizujete sopstvenu državu. Savo Manojlović uspešnost sebe kao političara meri time koliko je ambasada obišao i na koliko je mesta potkazivao svoju zemlju tražeći uvođenje sankcija. Imali smo priliku da vidimo kako Savo Manojlović zamišlja stabilnost onda kada je postao pionir u blokiranju auto-puteva, dok je tvrdio pazar predstavljajući svoju političku organizaciju kao nevladinu organizaciju. Bolje bi bilo da nam kaže na koji način je finansirao rad svog udruženja pre nego što je zvanično odlučio da se otrgne Đilasu sa uzice i poželeo da postane kalif umesto kalifa u opoziciji. Možda je baš taj novac bio namenjen za sve one marifetluke Sava Manojlovića koje smo gledali kada je sa 50 ljudi blokirao međunarodne saobraćajnice ili onda kada je na silu vrištao tokom privođenja zbog pokušaja da zaustavi uklanjanje mosta u Beogradu - napisala je Božićeva i dodala:

-Licemerno je da o stabilnosti govori čovek koji je svoju karijeru gradio na destrukciji i podsticanju anarhije po čemu će ga građani Srbije jedino i pamtiti. Država je pronašla eksploziv, reagovala u skladu sa zakonom i pokrenula istragu. To rade ozbiljne države. Samo oni koji ne razumeju šta znači bezbednost, ili kojima nije stalo do Srbije, mogu da pokušaju da ovakvu situaciju zloupotrebe za jeftine političke poene. Posebno je licemerno da oni koji nikada nisu preuzeli nikakvu odgovornost sada dele lekcije o državnoj bezbednosti. Njihov jedini cilj je da naprave haos i da oslabe Srbiju, jer znaju da drugačije ne mogu da dođu na vlast.