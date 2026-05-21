Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da tokom razgovora ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog predsednika Si Đinpinga u Pekingu nije bilo reči o kineskom mirovnom planu za Ukrajinu, ali je naglasio da je Kina spremna da pomogne u pronalaženju mirnog rešenja.

"Kina je zaista spremna da uloži napore kako bi pomogla u uspostavljanju mirnog rešenja (u Ukrajini). Zahvalni smo našim kineskim prijateljima na tome", rekao je Peskov, prenose ruski mediji.

Govoreći o energetskoj saradnji dve zemlje, Peskov je naveo da sporazum o gasovodu „Snaga Sibira 2” još nije finalizovan i da predstoje dodatni pregovori.

"Napredak može i treba da se prizna, ali još nismo došli do finalizacije ovog sporazuma, ostaje da se dogovori niz detalja. Rad će se nastaviti", rekao je on.

Peskov se osvrnuo i na navode zapadnih medija o navodnoj vojnoj obuci ruskih vojnika u Kini, ocenivši da se u evropskim i američkim medijima pojavljuje veliki broj netačnih informacija.

"Ne, ne mogu da komentarišem. Mediji i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama objavljuju mnogo lažnih informacija. To je problem sa kojim se suočavamo i moramo da budemo veoma oprezni kada primamo takve informacije uživo", rekao je Peskov.

Portparol Kremlja ocenio je posetu Vladimira Putina Kini kao „intenzivnu i veoma produktivnu”, a komentarisao je i spekulacije o mogućem evropsko-ruskom dijalogu i ulozi bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera.

"Putin sam nije inicirao Šredera. Novinari, odnosno vaše kolege, pitali su ga ko bi po njegovom mišljenju bio poželjniji. Rekao je da bi, po njegovom mišljenju, to bio Šreder. Stoga, Putin nije pokrenuo takvu inicijativu", rekao je Peskov.

On je dodao da smatra pozitivnim to što se u Evropi sve češće govori o potrebi razgovora sa Moskvom.

"Sama činjenica da se o ovome zapravo vode stručne diskusije je verovatno dobra stvar. Pre samo nekoliko meseci, čak ni takve diskusije se nisu vodile u Evropi", rekao je on.

Peskov je poručio da Rusija smatra da je dijalog bolji od konfrontacije i naveo da se poslednjih nedelja iz evropskih zemalja mogu čuti pozivi na razgovor sa Rusijom.

"Uzgred, čuli smo i izjavu iz Berlina da će pre ili kasnije biti neophodno da se razgovara sa Rusima. Rusi su spremni da razgovaraju i mi verujemo da je razgovor uvek bolji nego dovođenje do totalnog sukoba, što je upravo ono što Evropljani sada rade", rekao je Peskov.

Komentarišući informacije da su ruski mornari navodno blokirani u Ormuskom moreuzu zbog sukoba na Bliskom istoku, Peskov je rekao da Kremlj nema potvrdu tih navoda.

"Ne, ništa nije poznato. Nemamo te informacije. Obično se o takvim hitnim situacijama saznaje putem relevantnog sistema izveštavanja od vlasnika brodova, a naše Ministarstvo saobraćaja ih dobija. Ali trenutno nemamo te informacije", rekao je on.

Osvrćući se na zajedničke nuklearne vežbe Rusije i Belorusije, Peskov je poručio da svaka vojna aktivnost šalje jasnu poruku.

"Bilo kakve vežbe su deo vojnog razvoja, a bilo kakve vežbe su signal", rekao je Peskov.