Više od 30 ljudi u ruskoj republici Dagestan potražilo je medicinsku pomoć zbog simptomima trovanja, koji se povezuju sa neispravnom vodom za piće nakon poplava, saopštila je danas pres-služba Istražnog komiteta Ruske Federacije.

U saopštenju se navodi da je ta služba pokrenula istragu, prenose RIA Novosti.

"Prema preliminarnim podacima, više od 30 ljudi sa simptomima trovanja zatražilo je medicinsku pomoć. Njihovo pogoršanje zdravstvenog stanja je verovatno povezano sa pijenjem vode", navodi se u saopštenju.

Dagestan su krajem marta pogodile poplave, a u toj ruskoj republici počela je vanredna imunizacija protiv hepatitisa A zbog rizika od izbijanja infekcije.

Više od 3.300 ljudi je evakuisano iz poplavljenih područja Dagestana, a oštećeno je oko 3.500 domova.