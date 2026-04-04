Fenomen o kojem bruji ceo Balkan, planetarna popularnost Dijane Janković, poznatije kao Didi J, ne prestaje da intrigira javnost. Iako ona svoju karijeru u Americi predstavlja kao vrtoglavi uspeh, pevač Vojislav, koji godinama živi i radi na američkom tlu, odlučio je da u razgovoru za Alo! otkrije kakva je situacija zapravo.

Vojislav ističe da Didi zaista posećuje prestižne manifestacije, ali da to ne znači da uživa status o kojem govori u domovini.

- Didi zaista posećuje sve te događaje i stvarno se pojavljuje tamo. Didi nekada malo slaže, ali ja mislim da je to njoj u krvi. Što se tiče tih nekih stvari, ona se stvarno pojavljuje na mestima kao što su Pride, MTV dodele nagrada... Većina ljudi ne zna ko je Didi J, znaju ljudi koji su se u tom trenutku zatekli na tim mestima. Drago mi je što se ona gura, zna šta hoće i što živi taj neki svoj san, ali nažalost Didi J nije mega zvezda - započeo je Vojislav.

"Želim joj svetku slavu"

Iako o njoj ima lepo mišljenje i priželjkuje joj svetsku slavu, smatra da treba biti realan kada se govori o dometima na stranom tržištu.

- Žao mi je što moram nekima da rušim sneška. Ona je meni preslatka i ja je stvarno gotivim, ali mislim, ajde da budemo realni, neću sad tu da lažem publiku, ona jeste bila na tim nekim događajima, ali nije velika zvezda. Iskreno mislim da će jednog dana da ubode hit i da doživi tu svetsku slavu, ja joj to iskreno želim - ispričao je Vojislav za Alo!

