Srbinu A. D. iz sela Grnčare, koga je danas tzv. kosovska policija uhapsila pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji, određeno je zadržavanje do 48 sati, saopštio je njegov advokat Nikola Todorović.

Todorović je izjavio da se njegov branjenik, koji je uhapšen pod sumnjom za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine, trenutno nalazi u pritvorskoj jedinici u Lipljanu.

Prema rečima Todorovića, A. D. tužilaštvo tereti da je bio prisutan kada je jedno lice prebijeno u policijskoj stanici u Kačaniku, iako on tvrdi da u to vreme nije bio u tom mestu.

- Detalje nemamo, ne znamo ni ko ga je prijavio. On tvrdi da u to vreme nije bio u Kačaniku - naveo je advokat Todorović.

Hapšenje A. D. je sedmo od početka godine pod sumnjom za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji u periodu od 1998-1999. godine.

