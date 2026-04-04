U jeku sve većih tenzija na Bliskom istoku, Iran je oborio još jedan borbeni dron kineske proizvodnje tipa Wing Loong-2, što je drugi takav incident u kratkom vremenskom periodu i dodatno podiže nivo napetosti u regionu.

Prema dostupnim informacijama, olupina letelice pronađena je u blizini luke Deir, u zoni Ormuskog moreuza. Dron su iz mora izvukli ribari, nakon čega su iranske vlasti potvrdile da je reč o kineskom modelu Wing Loong-2, poznatom i kao GJ-2 Pterosaur II.

Ovaj tip bespilotne letelice spada u kategoriju teških borbeno-izviđačkih sistema i često se poredi sa američkim dronom MQ-9 Reaper, zbog sličnih sposobnosti i namene.

U prvim reakcijama iranske snage su tvrdile da je oborena američka letelica, ali su analitičari ubrzo, na osnovu konstrukcije krila, trupa i drugih tehničkih karakteristika, zaključili da se radi o kineskom Wing Loong-2.

Posebnu težinu ovom incidentu daje činjenica da ove dronove u operativnoj upotrebi imaju vojske Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije.

Zbog toga su se odmah pojavile spekulacije da bi upravo UAE ili Saudijska Arabija mogli stajati iza operacija iznad iranske teritorije, što bi značilo direktnije uključivanje zalivskih država u sukob i dodatno podiglo nivo eskalacije.

Ovaj događaj dolazi u trenutku kada region već beleži pojačane napade i uzajamne udare. Iran je prethodno izvodio raketne i dronovske napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji i UAE, dok se paralelno razmenjuju optužbe o učešću u širem sukobu u koji su uključene i Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Iranska protivvazdušna odbrana trenutno je u visokom stepenu pripravnosti, posebno u strateški važnim oblastima kao što je Ormuski moreuz – jedna od ključnih svetskih ruta za transport nafte.

U takvim okolnostima, svaki novi incident dodatno komplikuje bezbednosnu situaciju i povećava rizik od daljeg širenja sukoba u Zalivu.