Republikanski senator i jedan od bliskih saveznika američkog predsednika Donalda Trampa, Lindzi Grejam, rekao je nakon razgovora sa Trampom da je uveren da će SAD upotrebiti ogromnu vojnu silu ako Iran ne otvori Ormuski moreuz ili ne pristane na sporazum.



- Potpuno sam uveren da će upotrebiti masivnu vojnu silu protiv režima ako nastave da blokiraju Ormuski moreuz i odbiju diplomatsko rešenje - napisao je Grejam na X-u, dodajući da u potpunosti podržava Trampov ultimatum.



Šta je Tramp danas objavio?

Američki predsednik Donald Tramp danas je na kanalu Truth Social izdao novu pretnju Iranu, rekavši da Teheran ima 48 sati pre nego što, kako je rekao, „dođe pakao“.

- Sećate se kada sam Iranu dao deset dana da postigne dogovor ili otvori Ormuski moreuz? Vreme ističe - još 48 sati pre nego što ih pogodi pakao. Hvala BOGU - napisao je Tramp.



Niz ultimatuma

Podsetimo se da je Tramp 26. marta dao Teheranu ultimatum od 10 dana da ponovo otvori Ormuski moreuz, ključnu plovnu rutu za svetsku ekonomiju koju je Iran blokirao od početka rata. Ultimatum je tada bio zakazan za „ponedeljak, 6. april u 20 časova po vašingtonskom vremenu“.

Istovremeno, više puta je rekao da bi Sjedinjene Države mogle dodatno intenzivirati vojne operacije ako Iran ne popusti, uključujući udare na ključne ekonomske ciljeve.

Rat bez jasnog kraja

U nedavnom obraćanju, Tramp je naglasio da bi rat mogao da se završi u roku od dve do tri nedelje, ali bez navođenja konkretnih detalja o tome kako bi se to postiglo. Analitičari upozoravaju da česte promene rokova i pretnje dodatno povećavaju neizvesnost na terenu, jer sukob ulazi u petu nedelju bez jasnog političkog rešenja.