Nakon hladne i kišovite sedmice, usledio je topao vikend. Toplo vreme, neće se dugo zadržati, a već od srede očekuje nas ponovni nagli pad temperature, kiša i pojačani udari vetra.

Sutra, 5. aprila, biće najtopliji dan ove sedmice. Očekuje se promenljivo oblačno vreme, sa sunčanim intervalima i osetnim porastom temperature, koja će se kretati od 18 do 22 stepena Celzijusovih.

U jutarnjim satima, vreme će biti hladnije, oko 2 i 9 stepeni. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku očekuje se pojava prizemnog mraza, rekli su iz RHMZ-a.

Duvaće vetar, slab do umeren, zapadnih i severozapadnih pravaca.

Najtoplijeg dana ove sedmice, u Beogradu će vreme biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije nego prethodnih dana.

Vetar će duvati i u glavnom gradu, i to slab i umeren, zapadni i severozapadni.

Maksimalna temperatura biće oko 20 stepeni.

Do utorka biće toplije, sa najvišim dnevnim temperaturama od 18 do čak 24 stepena, što će biti najviša izmerena temperatura od početka godine.

Od srede, maksimalne teperature pašće na od 12 do 18 stepeni, a u brdsko-planinskim predelima padaće kratkotrajna kiša.

Krajem nedelje, očekuje se jače naoblačenje sa kišom.