Tokom organizovanog izleta sa ocem Brajanom, mladić nije mogao ni da nasluti da će otkriti nešto što će privući pažnju javnosti širom sveta.
Neverovatan “ulov” tokom ronjenja
Ejden i njegov otac učestvovali su u avanturi sa agencijom Fossil Junkies, poznatom po organizovanju lova na fosile.
Dok je ronio na dubini od nekoliko metara, tinejdžer je primetio neobičan predmet na dnu mora.
Kada je izronio i pokazao svoj nalaz, bilo je jasno – pronašao je veliki zub megalodona, jedne od najpoznatijih praistorijskih ajkula.
Stručnjaci u čudu zbog veličine zuba
Kapetan broda, Džon Kreatsouls, izjavio je da su zubi megalodona i ranije pronalaženi u ovom području, ali ne i primerak ove veličine.
Snimak oduševljenja oca i sina brzo se proširio društvenim mrežama i postao viralan.
Šta je megalodon i koliko je bio opasan
Megalodon važi za jednog od najvećih predatora koji je ikada postojao.
Prema procenama naučnika:
- mogao je dostići dužinu i do 18 metara
- težio je oko 50 tona
- imao zube veličine ljudske šake
Ova džinovska ajkula dominirala je okeanima pre između 25 i 1,5 miliona godina.
Kako se hranio megalodon
Stručnjaci veruju da se megalodon hranio:
- kitovima
- drugim ajkulama
- velikim morskim životinjama
Zbog svoje veličine i snage, smatra se jednim od najstrašnijih predatora u istoriji planete.
Otkriće koje oduševljava svet
Pronalaženje zuba megalodona i danas izaziva veliko interesovanje, posebno kada se radi o ovako velikim i očuvanim primercima.
Ovaj slučaj pokazuje da okeani i dalje kriju neverovatna otkrića i podseća nas na fascinantnu prošlost naše planete.
BONUS VIDEO
Komentari (0)