Tokom organizovanog izleta sa ocem Brajanom, mladić nije mogao ni da nasluti da će otkriti nešto što će privući pažnju javnosti širom sveta.

Neverovatan “ulov” tokom ronjenja

Ejden i njegov otac učestvovali su u avanturi sa agencijom Fossil Junkies, poznatom po organizovanju lova na fosile.

Dok je ronio na dubini od nekoliko metara, tinejdžer je primetio neobičan predmet na dnu mora.

Kada je izronio i pokazao svoj nalaz, bilo je jasno – pronašao je veliki zub megalodona, jedne od najpoznatijih praistorijskih ajkula.

Stručnjaci u čudu zbog veličine zuba

Kapetan broda, Džon Kreatsouls, izjavio je da su zubi megalodona i ranije pronalaženi u ovom području, ali ne i primerak ove veličine.

Snimak oduševljenja oca i sina brzo se proširio društvenim mrežama i postao viralan.

Šta je megalodon i koliko je bio opasan

Megalodon važi za jednog od najvećih predatora koji je ikada postojao.

Prema procenama naučnika:

mogao je dostići dužinu i do 18 metara

težio je oko 50 tona

imao zube veličine ljudske šake

Ova džinovska ajkula dominirala je okeanima pre između 25 i 1,5 miliona godina.

Kako se hranio megalodon

Stručnjaci veruju da se megalodon hranio:

kitovima

drugim ajkulama

velikim morskim životinjama

Zbog svoje veličine i snage, smatra se jednim od najstrašnijih predatora u istoriji planete.

Otkriće koje oduševljava svet

Pronalaženje zuba megalodona i danas izaziva veliko interesovanje, posebno kada se radi o ovako velikim i očuvanim primercima.

Ovaj slučaj pokazuje da okeani i dalje kriju neverovatna otkrića i podseća nas na fascinantnu prošlost naše planete.

