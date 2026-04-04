Portparol ujedinjene komande iranskih oružanih snaga ''Hatam al Anbija'' Ebrahim Zolfakari izjavio je danas da će na bilo kakvu agresiju protiv iranskih diplomatskih misija Iran odgovoriti napadima na ambasade Izraela širom regiona, koje će u tom slučaju smatrati legitimnim metama.

"Ne zaboravite - kada nešto kažemo, delovaćemo brzo i odlučno", rekao je on, prenosi Press.tv.

Ranije danas, Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) u saopštenju je reagovao na navode Vol strit džurnala da je američka ambasada u prestonici Saudijske Arabije napadnuta, istakavši da taj incident "apsolutno nema nikakve veze sa oružanim snagama Islamske Republike Iran".

IRGC navodi da je, s obzirom na strategiju Izraela u regionu, taj napad "definitivno izveo cionistički režim".