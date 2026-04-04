U domaćim medijima je kao bomba odjeknula vest da je otac deteta Milice Todorović, kojeg je krila od javnosti, oženjen. Oglasila se i njegova navodna supruga, te istakla kako sa njim ima dvoje dece i da oni trenutno preživljavaju pakao. Milica nije želela da govori o trudnoći, niti o partneru, a njena porodica se takođe držala ovoga stava dok je bila trudna.

Po pitanju svog emotivnog života u javnosti, Milica je uvek bila otvorena, te do sada nije krila sa kim je u ljubavnim vezama.

Prva ljubav, kolega iz takmičenja

Milica Todorović je tokom takmičenja u Zvezdama Granda upoznala kolegu Nenada Jovanovića sa kojim je uplovila u ljubavnu vezi. Oni su dugo bili zajedno.

- Nenad se oženio, mi smo bili mladi tada i drago mi je što smo ostali u dobrim odnosima. Živela sam kod njih, njegova mama me je čuvala kao svoje dete. Nešina sestra mi je jedna od najboljih drugarica - rekla je Milica jednom prilikom.



Sa bratom Saše Kovačevića dugo bila u vezi

Rade Kovačević, brat Saše Kovačevića bilo je takođe velika ljubav Milice Todorović. Njih dvoje su bili zajedno četiri godine, a ona za njega ima samo reči hvale.

- Kod mene je sve trajalo četiri godine. Jednom mi je tata rekao: "Ti, sine, doguraš do četiri i ćao". Rade je predivan dečko, dobrodušan, kao i njegova porodica. Ne postoji plan kako da ostaneš s nekim u dobrim odnosima posle raskida, jednostavno se tako desi - rekla je pevačica.

Zavela koreografa

Pevačica Milica Todorović bila je u vezi sa koreografom Milošem Paunovićem, koji iza sebe ima brak sa crnogorskom pevačicom Andreom Demirović, sa kojom je dobio sina.

Milica Todorović našla se u centru skandala kad ju je upravo ona optužila da je bila sa Milošem Paunovićem dok su njih dvoje još uvek bili u braku.



- Iako nisam planirala da se oglašavam povodom naslova u žutoj štampi u kojima je akter moj suprug, jer nikada nisam osećala potrebu da privatnim životom skrećem pažnju medija i publike na sebe, ovog puta, zbog velikog pritiska javnosti, odlučila sam da dam izjavu. Dakle, Miloš nije razveden, još uvek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje dece, već jednog predivnog petomesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori - govorila je tada Andrea.

- Do samog rođenja našeg deteta, osećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosetljivijem trenutku svake žene, mesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet meseci moje trudnoće, živela u zabludi. Nemam nameru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog deteta. Nemam nameru da se ovim povodom više oglašavam u medijima - govorila je ona tada.



Milica je pet godina provela sa koreografom Milošem Paunovićem. Živeli su zajedno, a pevačica nije krila da je teško podnela njihov raskid nakon pola decenije.



- Svakako da je veza sa Milošem uticala i na to da profesionalno napredujem. Učio me je plesu, glumi, svašta se od njega može naučiti - priznala je ona jednom prilikom.

Kako su tada navodili izvori bliski Milici, odluka da se iseli iz njegovog stana se krčkala dugo. Donela ju je više razumom nego srcem, zbog čega joj je bilo dodatno teško da preboli zajednički život koji su imali. Pevačici je navodno trebala pomoć psihijatra nakon raskida.

Tvrdi da joj je Petar Strugar bio emotivni promašaj

Najkraće je potrajala romansa sa glumcem Petrom Strugarom, ali se i danas spominje. Jednom prilikom je izjavila da je on bio jedini emotivni promašaj koji je imala. Njih dvoje su bili zajedno pet meseci, ali su brzo ukapirali da nisu jedno za drugo i da ta ljubav nema budućnost.

- Konj je presudio. Konj nas je sastavio, on nas je i rastavio. Šalim se. Kad ne ide, onda ne ide. To je jedini emotivni promašaj koji sam imala. Nismo se slagali energetski. Ja sam na jednoj strani, on je po ceo dan s konjima i to je to - rekla je Milica.

O manekenu Lazaru nije htela da detaljiše

Pevačica je pre Maria volela i manekena Lazara Granića, a o ovom ljubavnom izboru se malo znalo.

- Postajalo joj je sve teže da prećuti to što joj smeta. U njemu nije prepoznala nikakvu ozbiljnost niti želju da grade ozbiljniju budućnost. Lazar je želeo da izlaze, da se provode, putuju i zezaju, a ona je odavno u fazi kada joj treba sklad, mir i parter sa kojim će imati želju da osnuje porodicu. Kod njega to nije osetila, a poslednje nedelje bile su joj nepodnošljive. Smetalo joj je kada je zagrli i poljubi, te je počela sve ređe da se viđa sa njim. Umesto da sa njom razgovara o odnosu, nastavio je da se ponaša klinac. Tada je pukla, našla se sa njim i ostavila ga. I dalje se prate na društvenim mrežama, ali je definitivno kraj - tvrdi izvor za Alo.

Biznismen Mario završio iza rešetaka

Naime, 2025. godine je kao bomba odjeknula vest da se verila Milica Todorović sa biznismenom Mario Berišićem. Kako su tada navodili mediji, on joj je dao prsten od 150.000 evra. Iako je ona bila srećna i ispunjena, ova emocija se ugasila ubrzo.



Naime, Mario Berišić je uhapšen 13 februara u Beogradu, a on se godinama predstavljao kao uspešan biznismen. Ipak, kako je potvrđeno za domaće medije, hrvatski Interpol ga potražuje zbog izvršenja kazne zatvora od godinu dana zbog krađe, ali i zbog istraga koje se protiv njega vode za čak četiri prevare i pokušaj iznude. Sada će biti deportovan u Hrvatsku.

Nakon što su mu stavili lisice na ruke, Milica je odlučila da prekine svaki odnos i da on postane bivši.

Nakon što se saznalo za hapšenje njenog verenika, na tu temu se samo jednom oglasila na društvenoj mreži Instagram.

- Dragi moji ljudi, dobar dan. Kao što ste videli, nisam želela da se oglašavam prva 24 časa, ali kada sam videla koliko je to daleko otišlo, morala sam da se obratim. Želim da kažem, da ja s ovim događajem nemam nikakve veze, jer ja već neko vreme nisam u ljubavnom odnosu. Žao mi je, ali tako je. Dešavaju se i lepe i ružne stvari, šta ćemo? To je sve život. Idemo dalje, osmeh - rekla je ona tokom prvog oglašavanja i poslala poljubac u kameru.

