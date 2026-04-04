Stravične scene dolaze iz Ukrajine nakon novog talasa napada u kojima su, prema zvaničnim informacijama, stradali civili, među njima i deca. Najteži udar zabeležen je u Nikopolju, gde su ruske snage izvele napad dronovima, a pogođena je i gradska pijaca.

Prema rečima načelnika Dnjepropetrovske oblasti Oleksandra Hanže, u napadu je poginulo najmanje pet osoba, dok je 19 ljudi povređeno. Među nastradalima su tri žene i dvojica muškaraca. Hanža je naveo da je napad izveden FPV-dronovima, a informacije je preneo Ukrinform.

Među povređenima nalazi se i četrnaestogodišnja devojčica koja je hitno prebačena u bolnicu. Njeno stanje lekari ocenjuju kao teško, što dodatno naglašava razmere tragedije.

Napad je izazvao požar na pijaci, dok su trgovinski objekti, paviljoni i prodavnice pretrpeli ozbiljna oštećenja. Ovo nije bio jedini udar na region – tokom noći Dnjepropetrovska oblast bila je meta više od 20 napada, pri čemu su povređene još tri osobe, uključujući dvoje dece.

Istovremeno, dramatična situacija zabeležena je i u gradu Sumi, gde su ruske bespilotne letelice tokom noći gotovo tri sata neprekidno napadale grad. Prema navodima načelnika gradske vojne administracije Serhija Krivošejenka, broj povređenih porastao je na 13, među kojima je i jedno dete.

Svi povređeni su zbrinuti, dok su dve osobe zadržane na bolničkom lečenju. Dodatno, na drugim lokacijama evidentirano je još osam građana sa lakšim povredama, kojima je pomoć ukazana na licu mesta.

Posledice napada su ogromne – na četiri lokacije u gradu oštećeni su krovovi, kao i više od 300 prozora na stambenim zgradama. Oštećena je i gasna infrastruktura, dok je snabdevanje električnom energijom u pojedinim delovima grada potpuno prekinuto.

Tokom noći organizovan je privremeni smeštaj za ugroženo stanovništvo, a već u jutarnjim satima formirani su krizni štabovi za sanaciju štete i pomoć građanima.

Prema ranijim izveštajima, u Sumskoj oblasti su u prethodna 24 sata, usled ruskih napada, poginule tri osobe, dok su 22 ranjene, među njima i deca. Takođe, 3. aprila jedan ruski dron pogodio je tržni centar u Sumi, kada su dve osobe povređene.

Sa druge strane, tokom noći zabeležen je i ukrajinski napad na teritoriju Rusije. U gradu Taganrogu, u Rostovskoj oblasti, jedna osoba je poginula, dok su četiri povređene, saopštio je načelnik oblasti Jurij Sljusar.

Kako je naveo, tri osobe su zadobile teške povrede, a među povređenima je i strani državljanin. Napad je izazvao požar u skladištu logističke kompanije, koji je kasnije stavljen pod kontrolu. Oštećen je i teretni brod pod stranom zastavom koji se nalazio nekoliko kilometara od obale.

U međuvremenu, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana tokom noći oborila ukupno 85 ukrajinskih dronova iznad više regiona, uključujući Belgorodsku, Brjansku, Voronješku, Kursku, Orlovsku, Rostovsku, Samarsku, Saratovsku i Tulsku oblast.

Takođe je navedeno da su ukrajinski dronovi uništeni i iznad Krima, kao i iznad Crnog mora, što dodatno potvrđuje razmere noćnih sukoba i intenzitet borbi na više frontova.