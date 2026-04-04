Rat u Iranu ušao je u petu nedelju, a svet sa zebnjom iščekuje sledeći potez američkog predsednika Donalda Trampa. Američki vojni analitičar Džon Spenser iznosi tri moguća scenarija razvoja sukoba - i otkriva koji je, po njemu, najrealniji.

Okupacija strateških ostrva i udar na naftu

Prva opcija podrazumeva da SAD preuzmu kontrolu nad ključnim ostrvima poput Abu Musa, Veliki Tunb i Mali Tunb, koja imaju ogroman značaj zbog naftne infrastrukture, ali i vojnih i nadzornih sistema.

Kako objašnjava Spenser, ovim potezom bi se direktno udarilo na kontrolu nad Ormuskim moreuzom - jednim od najvažnijih svetskih energetskih koridora.

Iranski režim je nedavno uveo taksu i do 2 miliona dolara po prolasku tankera, ali bi taj sistem mogao biti namerno uništen napadima na komandne centre, opremu za nadzor i terenske jedinice.

"Putinov metod" - mrak kao oružje

Drugi scenario podseća na taktiku koju primenjuje Vladimir Putin - sistematsko uništavanje energetske mreže kako bi se zemlja bacila u potpuni mrak.

Cilj je jasan: učiniti svakodnevni život nepodnošljivim i naterati stanovništvo na predaju ili bekstvo.

Ipak, u slučaju Irana postoji ključna razlika - SAD bi mogle istovremeno da oslabe režim, ali i da osnaže civile. Spenser navodi da bi prekid komunikacija vlasti, uz omogućavanje građanima pristupa alternativnim mrežama, pretvorio informacije u moćno oružje.

Podsetimo, režim je još od protesta krajem 2025. više puta gasio internet kako bi ugušio pobune.

Udar na srce ekonomije - ključ pada režima?

Treća opcija, koju Spenser vidi kao najverovatniju, jeste direktan udar na naftnu ekonomiju Irana.

U fokusu bi bilo ostrvo Harg u Persijskom zalivu - ostrvo kroz koje prolazi čak 90 odsto izvoza nafte Teherana.

Ako bi SAD uspele da unište ili zauzmu infrastrukturu na Hargu, praktično bi paralisale ekonomsku moć režima.

Prema Trampovim tvrdnjama, on je već naredio napade na vojne ciljeve na ostrvu pre dve nedelje, ali su tada rezervoari za gorivo pošteđeni - što bi sada moglo da se promeni.

- Ako se ovaj izvor prihoda preseče, režim bi mogao da se uruši - upozorava Spenser, dodajući da vlast već pokazuje znake slabosti pod ekonomskim pritiskom.