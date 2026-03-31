Suđenje optuženima za ubistvo Šćepana Roganovića, koje je danas trebalo da bude nastavljeno u Višem sudu u Podgorici izvođenjem dokaza iz Skaj komunikacija, odloženo je za sutra, nakon što na glavni pretres nisu pristupila dvojica branilaca iz Beograda.

Predsednica specijalnog veća, sudija Vesna Kovačević, kaznila je advokate Momčila Bulatovića i Andriju Markovića sa po 1.000 evra zbog, kako je navela, neopravdanog izostanka sa ročišta, uz obavezu da snose i troškove odlaganja glavnog pretresa.

Sudija Kovačević kazala je da je advokat Andrija Marković elektronskom poštom obavestio sud da je automobilom krenuo iz Beograda za Podgoricu, ali da mu se vozilo pokvarilo tokom puta, zbog čega je zatražio odlaganje današnjeg suđenja. Međutim, sudija Kovačević nije prihvatila takvo obrazloženje.

– Ovo je namerno urađeno. Propada nam čitav dan zbog ovoga. Na mejl se može napisati bilo šta. Ako dostave dokaze, sud će ceniti – kazala je Kovačević, dodajući da postoji i mogućnost da se optuženima postave branioci po službenoj dužnosti.

Punomoćnica porodice Roganović, advokat Maja Turković, ocenila je da je reč o opstrukciji postupka.

– Prema mišljenju punomoćnika oštećene porodice, reč je o klasičnoj opstrukciji od strane odbrane, s obzirom na to da smo na samom kraju postupka. Sud je pravilno postupio kada je branioce koji nisu opravdali razlog svog izostanka novčano kaznio, kako se ovakve i slične situacije više ne bi ponavljale i kako bi se postupak nesmetano mogao dovršiti – kazala je Turković.

Pozivajući se na član 325 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku, sud je izrekao novčane kazne i obavezao odsutne branioce da plate troškove odlaganja.

U međuvremenu, specijalni tužilac Siniša Milić predao je sudu CD sa izdvojenim Skaj komunikacijama za PIN koji je, prema navodima optužbe, koristio okrivljeni Krsto Vujić.

Branilac optuženog Dina Ibrahimovića, advokat Damir Lekić, kazao je da nije upoznat sa sadržajem tog materijala i zatražio da se suđenje odloži na osam dana kako bi se pripremio za nastavak glavnog pretresa.

– Tražim rok od osam dana da se upoznam. Ovo je nešto novo. Tražim da se odloži suđenje – rekao je Lekić.

On je ujedno u sudnici čestitao rođendan sudiji Vesni Kovačević, uz opasku da, nakon odlaganja ročišta, može da se „zasladi kolačima“.

Sudija je, međutim, ostala pri stavu da se postupak neće dodatno odlagati i već za sutra najavila nastavak izvođenja Skaj komunikacija.

U ovom predmetu ranije su spojena dva krivična postupka – po optužnicama podignutim u oktobru 2020. i septembru 2023. godine.

Prvom optužnicom za ubistvo Šćepana Roganovića obuhvaćeni su odbegli Krsto Vujić i Mili Bajramović, kao i Igor Glavaš, Dino Ibrahimović i Miloš Komar.

Specijalno državno tužilaštvo je, analizom komunikacija sa kriptovane aplikacije Sky, došlo do novih osumnjičenih za učešće u likvidaciji.

Nakon prikupljanja dodatnih dokaza, u septembru 2023. godine optužnica je proširena i na odbeglog Igora Vukotića, Slavka Radulovića, Miloša Gvozdenovića i Marka Radovića.

Šćepan Roganović ubijen je 13. februara 2020. godine na stepeništu kod Kanli kule u Herceg Novom.

Prema ranijim navodima policije, nije bio bezbednosno interesantna osoba i ubijen je iz bezobzirne osvete.

Porodica Roganović godinama je bila na meti krvavih obračuna zaraćenih kriminalnih klanova. Šćepan je bio sin Nika Roganovića, ubijenog u julu 2017. godine, te brat Duška Roganovića, koji je teško povređen iste godine u eksploziji automobila. U tim sukobima stradao je i njihov rođak Vladimir Roganović, likvidiran u Beču 2018. godine.

