Došlo je do promene režima u Iranu, a američka vojna operacija biće nastavljena još jačim intenzitetom ukoliko Teheran ne prihvati uslove Vašingtona, izjavio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

Govoreći pred novinarima u utorak, Hegset je poručio da su naredni dani presudni za tok američke vojne operacije protiv Irana.

On je naveo da američka vatrena moć raste, dok se, prema njegovim tvrdnjama, sposobnost iranske strane istovremeno smanjuje.

Hegset: Novi režim u Iranu mora da bude mudriji

- Došlo je do promene režima u Iranu. Ovaj novi režim bi trebalo da bude dosta mudriji od prethodnog. Predsednik Donald Tramp će napraviti dogovor koji je spreman, a uslovi su im poznati. Ako ih ne prihvate, Sjedinjene Države će nastaviti operaciju sa još većim intenzitetom - rekao je Hegset.

Američki ministar odbrane rekao je da je tokom vikenda obišao vojnike koji učestvuju u operaciji protiv Irana, ističući da je situacija na terenu ušla u ključnu fazu.

Prema njegovim rečima, američki udari ozbiljno potkopavaju moral iranskih snaga i dovode do masovnog dezertiranja unutar iranskih vojnih struktura. Iako je priznao da će Iran i dalje ispaljivati određeni broj raketa, Hegset je ocenio da će američke snage te projektile obarati.

Vašington najavljuje nastavak vojne kampanje

Hegset je jasno poručio da će Sjedinjene Države nastaviti vojnu kampanju ukoliko iransko rukovodstvo ne pokaže spremnost za postizanje dogovora sa Vašingtonom.

On je ocenio da predstoje odlučujući dani u operaciji i naglasio da Amerika namerava da dodatno pojača pritisak na Teheran. Takva poruka iz vrha Pentagona dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i sve otvorenijih signala da bi sukob sa Iranom mogao da preraste u još širu i žešću fazu.