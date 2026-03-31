Povrede, uključujući rane na obrazu i ustima, zahtevale su ušivanje, ali nisu bile životno ugrožavajuće, preneo je "Bild".

Životinja je potom pobegla kroz grad, ali su je na kraju uhvatile nadležne službe.

Vuk je smešten u pritvor parka divljih životinja Klevenstin u Risenu, a narednih dana će biti odlučeno o njegovoj sudbini.

Stručnjaci su istakli da je ovo prvi dokumentovani napad vuka na čoveka u Nemačkoj.

Prema navodima stručnjaka, vuk je verovatno proteran iz čopora i traži novu teritoriju, pa je zbog toga prethodnih dana viđen u različitim delovima Hamburga, uključujući blizinu jedne škole i privatne bašte.