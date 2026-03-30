Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto izneo je dramatično upozorenje o ratu sa Iranom, navodeći da raspolaže "zastrašujućim" informacijama koje ukazuju na eskalaciju sukoba čije će posledice osetiti cela Evropa.

U intervjuu za list "Republika", Krozeto je bio direktniji nego ikada, ističući da pretnja nije samo vojna, već i društvena i ekonomska.

- Zbog prirode svog posla, imam uvid u informacije zbog kojih više ne mogu da spavam. Strahujem od onoga što bi se moglo dogoditi u narednim nedeljama, kao i od posledica koje će to imati na ekonomiju i svakodnevni život - izjavio je Krozeto.

Ministar je takođe naveo da Italija nije bila uključena u donošenje ključnih odluka koje su dovele do sadašnje napete situacije. Poručio je da njegova zemlja ne podržava rat sa Iranom i da ih "niko nije pitao za mišljenje".

Krozeto smatra da bi rat sa Iranom mogao da bude dugotrajniji i složeniji od sukoba u Ukrajini, prvenstveno zbog snage Irana.

- Iran je veći, brojniji i istorijski snažniji od Ukrajine, što ga čini teškim protivnikom - upozorio je.

Iako nije ulazio u detalje, analitičari veruju da se njegova zabrinutost najvećim delom odnosi na Ormuski moreuz, ključnu tačku za svetsku trgovinu energentima.