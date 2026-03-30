Iranski napad na američku vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji rezultirao je uništenjem jednog od najvrednijih aviona u američkom arsenalu - E-3 Sentri, poznatog kao "avaks".

To je sistem koji analitičari opisuju kao „mozak“ vazdušnih operacija, a njegov gubitak predstavlja ozbiljan udarac sposobnosti SAD da prate i kontrolišu teren na Bliskom istoku, piše CNN.

Prema dostupnim informacijama, napad je izveden kombinacijom balističkih raketa i dronova, povređeno je najmanje deset američkih vojnika, dok je nekoliko aviona za dopunjavanje gorivom oštećeno.

Fotografije sa mesta udara pokazuju da je avion potpuno uništen, sa odvojenim repom i razbijenom rotirajućom radarskom kupolom, ključnim delom sistema ranog upozoravanja.

Leteći komandni centar bez zamene

"Avaks" nije samo još jedan vojni avion. To je leteći komandni centar koji može istovremeno da prati do 600 ciljeva, od borbenih aviona i raketa do dronova i kopnenih jedinica.

Podaci koje prikuplja šalju se u realnom vremenu komandantima na kopnu, brodovima na moru i vojnim centrima, omogućavajući koordinaciju operacija na nivou koji je praktično nedostižan bez ovog sistema.

Posebna vrednost leži u njegovoj sposobnosti ranog otkrivanja pretnji. Zahvaljujući radaru na velikim visinama, može da detektuje ciljeve udaljene stotinama kilometara od sistema sa zemlje.

Na primer, može da uoči iranske dronove više od sat vremena ranije od radara sa zemlje, što mu daje ključnu prednost u odgovoru i odbrani.

Zato vojni stručnjaci "avaks" nazivaju „kvoterbekom“ modernog ratovanja – sistemom koji povezuje sve ostale elemente u jedinstvenu operativnu jedinicu. Njegovo uništenje znači ne samo gubitak jedne platforme, već i slabljenje celog sistema komandovanja.

Mala i zastarela flota pod pritiskom

Gubitak je dodatno pogoršan činjenicom da SAD imaju veoma ograničen broj ovih letelica – samo 16 operativnih primeraka, od kojih je veliki broj već raspoređen na Bliskom istoku.

Reč je o avionima razvijenim tokom Hladnog rata, od kojih su neki u upotrebi decenijama.

Njihova zamena nije laka. Novi sistemi poput Boingovog E-7 Vedgetejla još uvek nisu u punoj operativnoj upotrebi, a cena jednog takvog aviona prelazi 700 miliona dolara.

U međuvremenu, preostali "avaks" sistemi će morati da preuzmu dodatno opterećenje posla, što dodatno iscrpljuje već preopterećene posade i opremu.

Napad i uloga Moskve

Ono što posebno zabrinjava analitičare jeste nivo preciznosti napada. Udar je pogodio spoj radarske kupole i trupa, najosetljiviju tačku aviona, što ukazuje na izuzetno precizne obaveštajne podatke i pažljivo planiranje.

U tom kontekstu, moguća uloga Rusije privlači sve veću pažnju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Moskva Iranu dostavila satelitske snimke baze neposredno pre napada, što sugeriše dubok nivo saradnje između dve zemlje.

Vojni analitičari smatraju da ruska pomoć može da uključuje precizne koordinate ciljeva, satelitsko izviđanje, ali i tehnološku podršku, uključujući poboljšane verzije dronova „Šahed“, koji su već odigrali značajnu ulogu u ratu u Ukrajini.

Ovo su sve jasniji obrisi međusobne vojne saradnje: Iran snabdeva Rusiju dronovima za napade na Ukrajinu, dok Rusija zauzvrat pomaže Iranu u planiranju i izvođenju operacija protiv američkih ciljeva.

Strategija za udaranje na slabe tačke

Napad na avaks je deo šire strategije, tvrdi CNN. Poslednjih nedelja, Iran je sistematski ciljao ključne elemente američke vojne infrastrukture - radarske sisteme, komunikacione čvorišta i punktove za dopunu goriva u avionima - sa ciljem da poremeti sposobnost SAD da održe vazdušnu nadmoć.

Takav pristup pokazuje da Teheran, iako vojno slabiji, efikasno koristi ograničene resurse fokusirajući se na ciljeve visoke vrednosti. Umesto masovnih napada, cilja ključne „živce“ američkog sistema.

- Iran nije samo pogodio avion, pogodio je sistem za upravljanje bojištem, upozoravaju analitičari, ističući da se takva sposobnost ne može brzo zameniti.

Napad dolazi u vreme kada sukob ulazi u novu, opasniju fazu. Sjedinjene Države gomilaju snage u regionu i razmatraju moguće kopnene operacije, dok Iran pokazuje da, uprkos pritisku i napadima, zadržava sposobnost da izvodi precizne i strateški važne udare.

Istovremeno, sve istaknutija uloga Rusije dodatno internacionalizuje sukob i povezuje ga sa ratom u Ukrajini. Dva naizgled odvojena bojna polja se sve više preklapaju kroz razmenu tehnologije, obaveštajnih podataka i vojnog iskustva.

U ovom kontekstu, uništenje sistema avaks prevazilazi taktički nivo. To je događaj koji ukazuje na promenu ravnoteže snaga, ali i na rastuću koordinaciju između Irana i Rusije, piše britanski Telegraf.