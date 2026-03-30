Učenik škole u ​​malom gradu San Kristobal u pokrajini Santa Fe otvorio je vatru, usmrtivši jednog učenika, javio je televizijski kanal TN .

"Učenik škole je ušao u školu sa pištoljem, otvorio vatru i ubio jednog učenika, a ranio dvojicu", navodi se u saopštenju.

Nastava u školi je bila obustavljena.

Napadač ima 15-16 godina, žrtva ima 13 godina.

Napadač je priveden. Jedan od zaposlenih u školi uspeo je da ga razoruža.

Nastavnici opisuju napadača kao "dobrog učenika", prenosi ruska agencija RIA Novosti.

