Turski list Hurijet navodi da se incident dogodio oko 13.30 časova po lokalnom vremenu na trećem spratu šestospratnog poslovnog centra, koji se nalazi u oblasti trga Geldžuk u naselju Rešadije.

Policijski tim u civilu iz Odeljenja javne bezbednosti Policijske uprave Čorlu poslat je na adresu nakon prijave o oružanoj tuči.

Kada su policajci ušli u zgradu, osumnjičeni je na njih otvorio vatru, a u pucnjavi su ubijeni policajci Erkan Tutjunčular i Emrah Koč.

U sukobu sa drugim policajcima koji su došli na lice mesta napadač je ranjen, a zatim je uhapšen.