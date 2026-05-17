Stado krava napalo je jedan bračni par u Austriji, nanevši im teške povrede od kojih je žena preminula, saopštila je policija, preneo je danas Špigel.

U napadu koji se dogodio u regionu Linc, u Istočnom Tirolu, 67-godišnja žena zadobila je povrede od kojih je preminula, dok je njen 65-godišnji suprug ozbiljino povređen, navele su vlasti.

On je uspeo da obavi poziv hitnoj pomoći, nakon čega su ga spasioci helikopterom prebacili u bolnicu u Insbruku.

Razlog agresivnog ponašanja životinja još uvek nije jasan, rekao je portparol policije.

Kako je preneo austrijski javni servis ORF, bračni par napalo je između 30 i 40 krava.

Prvi nalazi ukazuju da pas koji je pratio austrijski par nije igrao nikakvu ulogu u ovom incidentu.

Kako se navodi, krave, posebno one koje štite telad, ponekad agresivno reaguju na pse koji se približavaju.

U svetlu takvih incidenata, vlasti i poljoprivrednici više puta su savetovali oprez.

U septembru prošle godine, 85-godišnji muškarac preminuo je od povreda nakon što ga je napalo stado krava dok je šetao sa suprugom i psom u mestu Ramzau am Dahštajn u Austriji, podsetio je Špigel.

