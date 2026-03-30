Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Programu o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoju privrednih subjekata i održavanju postojećeg broja zaposlenih u 2026, a ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa su 50 miliona dinara.

Pravo da se prijave na ovaj poziv imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre (APR).

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. aprila.

U pozivu je navedeno da privredni subjekti, odnosno korisnici koji zadovolje uslove programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 50 odsto vrednosti ulaganja, a ne više od tri miliona dinara.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz sopstvenih sredstava korisnika ili kredita Fonda za razvoj Republike Srbije sa rokom otplate do pet godina, grejs periodom od godinu dana i kamatnom stopom od 2,5 odsto na godišnjem nivou, a uz odgovarajuća sredstva obezbeđenja i uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava, odnosno bespovratnih i kredita po jednom zahtevu ne može biti manji od 400.000 dinara, niti veći od šest miliona dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog programa obuhvataju nabavku nove ili polovne opreme, mašina i specijalizovanih alata za mašine, vozila ne starijih od pet godina, kao i nabavku nove računarske opreme i softverske licence koji su u funkciji obavljanja delatnosti.

Finansira se i kupovina, investiciono i tekuće održavanje, izgradnja, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, dogradnja proizvodnog i poslovnog prostora, kao i operativni troškovi koji mogu da učestvuju najviše do 40 odsto u strukturi ukupnog ulaganja za koje se potražuju sredstva.

Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po ovom programu mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku u vezi sa konkurisanjem koju pružaju navedene agencije.

Program o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoju privrednih subjekata i održavanju postojećeg broja zaposlenih u 2026. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.