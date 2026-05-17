Američki predsednik Donald Tramp poručio je da bi Iran mogao da se suoči sa ozbiljnim posledicama ukoliko ne dođe do dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Govoreći za francuske medije, Tramp je ocenio da bi za Teheran bilo mnogo bolje da prihvati sporazum, upozoravajući da bi u suprotnom mogla uslediti veoma teška situacija za iranske vlasti.

Američki predsednik je istovremeno na društvenim mrežama objavio ilustraciju generisanu uz pomoć veštačke inteligencije na kojoj se nalazi zajedno sa admiralom američke mornarice ispred uzburkanog mora, uz poruku da je trenutna situacija samo „mir pred buru“.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana, ali i nakon komentara iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija.

Aragči je prethodno izjavio da kontradiktorne poruke koje dolaze iz Trampove administracije izazivaju veliko nepoverenje u Teheranu i stvaraju dodatnu sumnju u stvarne namere SAD.

Prema njegovim rečima, iransko rukovodstvo ozbiljno dovodi u pitanje iskrenost Vašingtona kada je reč o pregovorima i mogućem rešavanju sukoba, što dodatno komplikuje situaciju na Bliskom istoku uprkos postojećem primirju.





Tramp pustio vernog saveznika niz vodu



Donald Tramp je u Pekingu izgovorio ono čega su se na Tajvanu najviše plašili: da američka podrška ostrvu više ne mora da bude čvrsta linija, već karta koja može da se stavi na sto u razgovoru sa Si Đinpingom.

To je suština analize Brukings instituta, koji ocenjuje da Trampove izjave posle susreta sa kineskim liderom nisu smirile situaciju u Tajvanskom moreuzu, već su je učinile opasnijom. Umesto jasne poruke Pekingu da ne pokušava silom da promeni status Tajvana, američki predsednik ostavio je utisak da razume kineski pogled na krizu i da od Tajpeja očekuje da se „malo smiri“.

Uoči Trampove posete Pekingu već je postojala bojazan da bi Tajvan mogao da postane deo šire trgovine između Vašingtona i Pekinga. Američki kongresmeni, analitičari i komentatori upozoravali su da Tramp ne sme da tretira Tajvan kao pregovarački žeton, naročito u trenutku kada Kina pojačava vojni, politički i ekonomski pritisak na ostrvo.

Trampova administracija je pre puta odbacivala takve strahove. Državni sekretar Marko Rubio i drugi zvaničnici tvrdili su da neće biti promene američkog pristupa jednom od najosetljivijih pitanja američke spoljne politike.

A onda je Tramp, posle razgovora sa Sijem, sam otvorio prostor za potpuno drugačije tumačenje.