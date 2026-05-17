Odluka Moskve izazvala je zabrinutost u Ukrajini, gde se ovaj potez ne tumači samo kao administrativna promena, već kao signal koji može dodatno uticati na bezbednosnu situaciju u regionu.

"To je specifičan korak. Moramo na to da reagujemo. Tim pre što je ruski vojni kontingent izazov za nas", napisao je Zelenski na Telegramu.

Putin je prethodno potpisao ukaz kojim se stanovnicima Pridnjestrovlja omogućava pojednostavljena procedura za dobijanje ruskog pasoša, bez dela uslova koji postoje u standardnom postupku.

Pridnjestrovlje ponovo podiže tenzije

Pridnjestrovlje se već decenijama smatra jednom od najosetljivijih tačaka između Moldavije i Ukrajine. Region uz ukrajinsku granicu ima sopstvene institucije koje Kišinjev ne priznaje, dok istovremeno održava bliske veze sa Moskvom.

Zbog toga svaki potez Rusije u tom području izaziva veliku pažnju ukrajinskih vlasti, koje region vide kao potencijalni bezbednosni problem u neposrednoj blizini svoje teritorije.

Posebnu zabrinutost u Kijevu izaziva prisustvo ruskog vojnog kontingenta u Pridnjestrovlju, s obzirom na blizinu južnih delova Ukrajine i pravaca ka Odeskoj oblasti.

Iako odluka o pasošima sama po sebi ne znači novu vojnu eskalaciju, ukrajinski zvaničnici smatraju da Moskva na taj način dodatno jača svoj politički uticaj u regionu.

Ruski pasoši kao sredstvo uticaja

Prema dostupnim podacima, u Pridnjestrovlju živi oko 455.700 ljudi, dok približno 220.000 stanovnika već poseduje rusko državljanstvo.

Konzularne usluge za ruske državljane obavljaju se u Tiraspolju, a novi Putinov ukaz dodatno olakšava dobijanje pasoša za one koji ga još nemaju.

Analitičari ocenjuju da Moskva time učvršćuje veze sa stanovništvom regiona bez formalne promene statusa Pridnjestrovlja.

Za Rusiju, ovaj potez predstavlja potvrdu da ne odustaje od svog uticaja u prostoru između Moldavije i Ukrajine, dok u Kijevu strahuju da bi masovnije izdavanje ruskih pasoša u budućnosti moglo poslužiti kao osnova za nove političke ili bezbednosne poteze Moskve.

Pridnjestrovlje je i ranije bilo jedna od ključnih tačaka sukoba interesa Rusije, Moldavije, Ukrajine i Zapada, a rat u Ukrajini dodatno povećava značaj svakog poteza koji može promeniti ravnotežu u regionu.