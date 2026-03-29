Komandant vazduhoplovnih snaga Iranske revolucionarne garde, Madžid Musavi, upozorio je da Iran uskoro planira nove napade na ključne američke ciljeve.

„Prekid rada američkih radara i logističkih sistema se nastavlja, a gubici rastu. S obzirom na našu dominaciju u obaveštajnim i udarnim operacijama, SAD nemaju drugog izbora nego da se povuku sa iranskih granica“, napisao je Musavi na društvenoj mreži Iks.

„Olupine američkih AVAKS sistema, tankera i uništenih hangara govore same za sebe. Uskoro će se na ovom spisku naći i drugi, još značajniji objekti“, dodao je.