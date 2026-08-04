Vučić je posle Bugojna došao u Donji Malovan, mesto koje je među prvima teško postradalo tokom ratova.

Nikada ih nećemo zaboraviti, tvrd je narod ovde, kazao je Vučić na pitanje o sećanju na žrtve.



- Zamislite kako je onoj deci koja svaki dan moraju da prođu kroz Zloselo. Zamislite šta su radili u ratu kada se zove Zloselo. Prošli su Golgotu, tvrd je naš narod ovde, i naučili su da čuvaju sećanje na svoje bližnje i svoje heroje. Ja sam srećan što kod nas nema mržnje koju sam video kod nekih drugih, i ne treba na tome da radimo. Mržnja uništava samo onoga koji mrzi, a ne objekat mržnje, i dovodi vas do pogrešnih zaključaka, tera vas u pogrešne sukobe, obično gubitničke. Ono što mene brine je što neki ljudi misle da će dočekati trenutak za drugo poluvreme u kojem bi trebalo nešto da dobiju, a neko drugi da izgubi. Loša je to računica, mnogo loša... Mi ne smemo tako da gledamo, ali da uvek budemo na oprezu - istakao je predsednik.