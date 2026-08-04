- Sve spaljeno i srušeno su naše kuće, naših Srba koji su jedini ovde živeli. Vidite, sve je srušeno okolo. Onda su zapalili crkvu i pobili su mnogo ljudi ovde. Išli su da zauzmu Kuprešku visoravan, da bi postavili liniju prema Šipovu i Janju. Ovde su Duvnjaci najviše stradali, čuveno srpsko prezime. Najteže je stradalo ovo mesto i u Drugom svetskom ratu, i u poslednjem - kazao je on.

- Ovi drugi su onda okačili svoje ratne zastave, nijednu svoje države... Šta da kažem, neka kače. Neka kače, a mi da se bavimo napretkom Srbije i mirom. Po prvi put da vreme i mir apsolutno rade za Srbe. Verujem i za druge, ali nisam siguran da oni to isto misle. A što se nas tiče, to radi za nas. Brže napredujemo i ostvarujemo veću razliku, samo da se posvetimo miru, prosperitetu i ekonomiji - naglasio je on.

Svako koga su zatekli da diše je ubijen, rekao je predsednik.

- U drugom ratu maljem, u ovom poslednjem metkom. Sve je spaljeno i pusto - rekao je Vučić gledajući ruševine kuća.