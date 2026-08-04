- Nema gotovo nijedne crkve, kao što je ova u Čipuljiću, koja je toliko puta rušena i spaljivana, a da se svaki put, poput feniksa, ponovo uzdigla. Njena istorija svedoči o ogromnom stradanju srpskog naroda na ovim prostorima. Ovo je i mesto sećanja na naše borce i pretke koji su svoje živote položili za slobodu i krst časni, među kojima su i moji preci. Danas ono malo Srba što je ovde ostalo živi uz crkvu i oko nje. Da nje nema, ne bi bilo ni njih. Doći na mesto gde počivaju preci znači vratiti se svojim korenima. Oni su nam ostavili ime i put kojim danas idemo. Čuvajući sećanje na njih, čuvamo i deo sebe - navodi se u objavi predsednika na Instagramu.