Tom prilikom jedan meštanin mu je rekao da je iz njegove familije odvedeno 12 ljudi i poručio da nikoga ne mrzi.

"Iz moje familije je 12 ljudi odvedeno 1. avgusta 1941. godine. I dan danas ne znamo gde su. Ali mene moji nikada nisu učili da mrzim, učili su me da ne zaboravim. I ovo što se sad desilo, mi ne mrzimo nikoga, ali ito tako gajimo sećanja na njih. I dok smo mi živi, dok obilazimo naša groblja, palimo sveće, žive i oni sa nama. Ono nisu mrtvi, mrtav je onaj koji zaboravlja".

Predsednik Vučić mu je odgovorio:

"Ja sam saglasan sa vama. Mislim da je mržnja najgori saveznik. Nekada i sebe nateram i kritikujem sebe i kada pomislim da sam predaleko otišao u negativnim emocijama. Nažalost vidim tu mržnju na nekim drugim stranama. Mi ćemo da se razvijamo, da napredujemo i da budemo na oprezu, je znam da postoje razni koji čekaju drugo poluvreme, kao što znate i vi, samo što niko od vas neće da govori o tome, a ja smem. Naše je da čuvamo mir, jer ćemo da brže napredujemo od ostalih ekonomski i kao nikada u istoriji mir i vreme rade za Srbe, nemam nikakve sumnje", poručio je predsednik Vučić.