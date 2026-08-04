- Mnogo je teško bilo ovde, danas još teže biti Srbin. Ovo sve što čuvamo i obnavljamo radimo da bi se znalo da smo nekad postojali. Ovo što ima ljudi oni su ponosni i jaki - kazao je Vučić.

- Sve Srba što živi u Čipuljiću i Bugojnu, bilo je juče kod mene u kući. Zato su ovi drugi kada su videli da šetam okačili ratne zastave. Nisu ni jednu svoje države, sve ratne, neka kače. Neka kače. Mi da se bavimo napretkom Srbije, mirom i da pomažemo našem narodu. Po prvi put da vreme i mir apsolutno rade za Srbe. Brže napredujemo i brže ćemo da ostvarujemo razliku - poručio je Vučić.

Predsednik kaže da malo koje mesto po stardalništvu može da se meri sa Malovanom i Vukovskim, na čijem je potezu prošla "Crna legija".

- Koga su videli da diše taj više nije disao. U jednom ratu su to radili maljem, sada metkom - naveo je Vučić.

- Sve nove zastave Hrvastke istakli, da ja vidim da me dočekaju - rekao je Vučić.