Vučić je putem svog Instagram naloga poručio da obaveza svih nas je da se sećamo zločina na Petrovačkoj cesti i da nikada ne zaboravimo decu, stare, sve pobijene porodice.

-7. avgusta 1995. godine dogodio se strašan zločin u toku proširene akcije "Oluja". Ovde su stradale čitave porodice, izbegli Srbi iz različitih delova Krajine, tako što je iz ono pravca naišao hrvatski MiG-21. Prvo je izvideo sve, pa se vratio, a onda to nije bilo dovoljno pa je bacio i bombu. Obaveza nas Srba je da se tog zločina sećamo, da ga pamtimo, nikada ne zaboravimo i da ova stradala deca, ali i starci i svi drugi, nikada ne budu zaboravljeni - rekao je Vučić.