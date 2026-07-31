Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su mobilne ambulante već pokazale koliko su važne za stanovnike udaljenih sela, navodeći da su tokom obilaska samo šest sela lekari otkrili više teških oboljenja.

- U šest sela u koja smo išli uspeli smo da pronađemo neke od teških bolesti ljudi. Osam njih će biti spaseni. Bitno je da stariji muškarci i žene, pa i mlađi, dođu na pregled. Ne plašite se, time spasavate sebe. Tako je najsigurnije za vas - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je cilj države da zdravstvena zaštita bude dostupna i stanovnicima najudaljenijih krajeva Srbije.

- Naš je posao da makar jednom u dva meseca dođe mobilna ambulanta i da vam ne bude teško da dođete na pregled - poručio je Vučić.