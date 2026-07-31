Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi danas na jugoistoku Srbije, gde je obišao mobilne ambulante u selu Vasilj, u opštini Knjaževac, a potom će prisustvovati i manifestaciji "Belmužijada" u Svrljigu.
Vučića je u Vasilju dočekao veliki broj građana, kojima se zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i poručio da će problemi koje je uočio biti rešavani već u narednim danima.
"Mašine izlaze za tri dana"
Predsednik je rekao da je tokom obilaska video šta je potrebno uraditi kako bi se poboljšali uslovi života meštana.
- Da vam se zahvalim na gostoprimstvu. Lepo je selo, ali sam video šta moramo da uradimo. Lokalne ulice i to ćemo u naredna tri dana već da izađemo sa mašinama i počnemo da radimo - rekao je Vučić.
Dodao je da će biti uređeni i delovi puteva koji su u lošem stanju, posebno u pravcu Čitluka.
- Da proširimo bankine tamo gde se ne vide ili gotovo da ne postoje - istakao je predsednik.
Najavljena i brza saobraćajnica
Vučić je najavio i veliki infrastrukturni projekat koji bi, kako je rekao, mogao da počne 2028. godine.
- Možda za tri ili četiri godine uradićemo brzu saobraćajnicu Zaječar – Knjaževac – Svrljig – petlja Malča. Time ćemo mnogo stvari da rešimo. Daću sve od sebe da to krenemo da radimo 2028. godine - poručio je predsednik.
Nakon obilaska sela Vasilj, Vučić će posetiti i tradicionalnu manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu.
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