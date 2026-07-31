Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi danas na jugoistoku Srbije, gde je obišao mobilne ambulante u selu Vasilj, u opštini Knjaževac, a potom će prisustvovati i manifestaciji "Belmužijada" u Svrljigu.

Vučića je u Vasilju dočekao veliki broj građana, kojima se zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i poručio da će problemi koje je uočio biti rešavani već u narednim danima.

"Mašine izlaze za tri dana"

Predsednik je rekao da je tokom obilaska video šta je potrebno uraditi kako bi se poboljšali uslovi života meštana.

Da vam se zahvalim na gostoprimstvu. Lepo je selo, ali sam video šta moramo da uradimo. Lokalne ulice i to ćemo u naredna tri dana već da izađemo sa mašinama i počnemo da radimo - rekao je Vučić.

Dodao je da će biti uređeni i delovi puteva koji su u lošem stanju, posebno u pravcu Čitluka.

Da proširimo bankine tamo gde se ne vide ili gotovo da ne postoje - istakao je predsednik.

Najavljena i brza saobraćajnica

Vučić je najavio i veliki infrastrukturni projekat koji bi, kako je rekao, mogao da počne 2028. godine.

Možda za tri ili četiri godine uradićemo brzu saobraćajnicu Zaječar – Knjaževac – Svrljig – petlja Malča. Time ćemo mnogo stvari da rešimo. Daću sve od sebe da to krenemo da radimo 2028. godine - poručio je predsednik.

Nakon obilaska sela Vasilj, Vučić će posetiti i tradicionalnu manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu.