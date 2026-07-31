Premijer Đuro Macut izjavio je juče da je trodnevna skupštinska rasprava o predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije pokazala da ona ima podršku i da je glasanje signal da Vlada treba da nastavi da radi istim tempom.

Macut je poručio da će kao premijer istrajati u tom zadatku.

On je rekao da su se tokom trodnevne skupštinske rasprave čule reči i primedbe koje su se odnosile na rad Vlade, ali i da je bilo teških reči, vrlo povišenih tonova, neprijatnih situacija i nedozvoljenog govora.

- Jedna velika sesija koja je pokazala da Vlada ima podršku i signal da Vlada treba da nastavi ovim tempom i mi ćemo svakako to raditi - izjavio je Macut.

Na pitanje da li se na sednici videla demokratska rasprava ili je sve više ličilo na uvod u predizbornu kampanju, Macut je rekao da je bilo i jednog i drugog, i dodao da su rasprava i razgovor odraz demokratije, ali da je bilo i nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja.

- Pričali smo o svemu, bilo je puno razgovora. Celo zasedanje je bilo posvećeno jednoj temi, a razgovaralo se o svim temama osim o toj temi, kada je jedino ministar (Nikola) Selaković u svom obraćanju na kraju sednice to i pomenuo - navodi Macut.

Dodao je da se sve drugo odnosilo na rad svih vlada u poslednjih preko 20 godina i na istorijske osvrte u prošlost.

- Ja ne mogu da preuzmem odgovornost za sve to što je rađeno i mislim da to nije bilo fer u odnosu na aktuelnu vladu, jer mi ipak radimo od 16. aprila 2025. godine, a teme zbog kojih smo mi formirani i zbog čega sam predsednik Vlade su bile marginalno prisutne u kompletnoj diskusiji - objasnio je Macut.

62 poslanika tražila raspravu o Vladi, a u sali ih bilo dvadesetak

Macut je naveo da su 62 poslanika opozicije podnela predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, a da je u skupštinskoj sali u proseku bilo dvadesetak poslanika, što, kako je rekao, znači da opozicija nema konzistentan stav o onome što želi.

- I to je problem. Mi sad imamo nekakav politički rijaliti koji prelazi u cirkusku atmosferu. Mislim da se u takvoj atmosferi ne može ništa dogovarati - smatra premijer.