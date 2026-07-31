Dinko Gruhonjić, osvedočeni srbomrzac i anarhista, nakon bekstva svojih mladih pulena, propale glumice i neuspešne studentkinje novinarstva Mile Pajić i ozloglašene ekipe iz organizacije „Stav” u „lijepu njihovu”, ne sedi skrštenih ruku, već nastavlja da širi svoj uticaj, gurajući svoje kandidate na blokadersku listu.

Tako su se zbog odbrane Gruhonjićevog lika i dela na takozvanoj studenstkoj listi našli i njegovi najverniji ideološki pratioci, od dugogodišnje funkcionerke Demokratske stranke Biljane Vilimon, preko Marijane Cvetković, aktivistkinje „nezavisne“ kulturne scene, koja kroz razne performanse i „projekte“ u Magacinu privlači novac iz stranih fondova.

Tu je i Janko Međedović, koji je zaposlen na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, ali i na poziciji naučnog saradnika na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum, a koji je pružio podršku Gruhonjiću nakon njegove izjave da će „jednog dana od srpske crkve biti dobri pabovi“.

Ipak, najglasniji zagovornik Gruhonjićevih ideja na ovoj listi pod rednim brojem 89 je Jovo Bakić, čije su izjave odavno prešle granicu zdravog razuma. Bakić je karika koja direktno spaja sve moguće „proglase podrške“ Dinku Gruhonjiću, od „Apela za slobodu javne reči” do zajedničkih „pisama javnih ličnosti“. Njegovo prisustvo na blokaderskoj listi jasno oslikava Gruhonjićev ideološki pečat, mržnju i opsesivnu želju za destabilizacijom institucija.

Isto pokazuje i ime Dina Mustafića na blokaderskoj listi. Sarajevski reditelj i dežurni kritičar svega što nosi srpski predznak potrčao je da potpiše „Apel za spas Dinka Gruhonjića”. Ovaj sarajevsko-novosadski tandem ne krije zajedničke ciljeve, a blokaderska lista im služi kao idealan poligon za sprovođenje agende koja za cilj ima urušavanje srpskih nacionalnih interesa.

Na blokaderskoj listi je i Miloš Jovanović. On je svoju karijeru započeo na Filozofskom fakultetu u Nišu na kome je i doktorirao na temi: „Problemi identiteta religioznih LGBT osoba u Srbiji”, a trenutno je vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu na departmanu za sociologiju. Njegova „interesovanja“ ga dovode do „političkog mentora” Dinka Gruhonjića, sa kojim piše knjigu u izdanju odseka za medijske studije čiji je Gruhonjić vanredni profesor.

Tu je i Miodrag Krmar

Gruhonjićev pulen sa blokaderske liste je i Miodrag Krmar, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i nekadašnji stručni savetnik ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, koji je poznat po medijskim napadima na državu od dnevnog lista „Danas“ do „Insajder TV“, gde je zdušno podržavao blokadere u Novom Sadu.

Da li će Gruhonjić uspeti da ugura još svojih pulena do zaključenja i predaje liste kako bi na njoj sam imao većinu, ostaje da se vidi u predstojećim danima. Kako je krenuo - ne treba mu mnogo da više od polovine blokaderske liste pokrije sam.