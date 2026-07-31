Teška mašinerija, uz asistenciju naoružanih kosovskih policajaca, sravnila je sa zemljom motel „Jezero“ na Gazivodama, u Zubinom Potoku. Ovaj objekat protivpravno je srušen po nalogu Aljbina Kurtija.

Vlasnici motela i plaže, Jordan i Aleksandar Jakšić, kazali su da nisu očekivali da će do ovoga doći jer su ranije podneli tužbu protiv kompanije „Ibar-Lepenac” i da je sudski postupak u toku. Ne

čekajući sudski epilog, pripadnici Specijalnih jedinica takozvane kosovske policije su sa dugim cevima upali u „Jezero“.

- Tu su mi sin i zet spavali. Oni su upali, obili su vrata na trpezariji i ulazna vrata. S dugim cevima zatekli su ih u krevetu. Očekivali smo da se to neće desiti. Ovde smo ulagali više od 30 godina - naveo je Jordan Jakšić.

On navodi da je motel sagrađen na njihovom imanju koje je „Ibar-Lepenac“ eksproprisao, napominjući da im je ukupno oduzeto osam hektara zemlje.

- Nekoliko puta smo se žalili da se deeksproprijacija izvrši, oni to nisu želeli. Mi smo ipak napravili to na našoj staroj babovini jer smo smatrali da nemaju pravo da oduzimaju van jezera. Ovde pripada samo hektar i nešto i ovo van jezera što je ostalo. Ove druge parcele su sve nizvodno od brane i one su nam oduzete bez ikakvog razloga. Još tada su vodili svoju politiku da nas ovde ne bude.

Vidite i danas šta se dešava bez sudskih odluka. Vrše nasilje. To je samo da nas proteraju, da nas ovde ne bude - napominje Jakšić, i dodaje da se nadao da će sve sačekati odluku suda.

- Međutim, oni su došli i rade ovo što rade. Mi smo tu nemoćni. Advokati su angažovani. Trenutna situacija na Kosovu je takva da trpimo teror. Njima isključivo smeta to što se ovde srpska deca okupljaju zimi, leti, u proleće i tokom cele godine. Samo im to smeta, a ne nešto drugo. Razlog ekologija - to nije tačno. To je čist pritisak i progon. Još od same izgradnje brane sve je rađeno da ovde ne bude Srba. Mi ćemo se boriti, nećemo da odemo - poručio je Jakšić.

Njegov sin Aleksandar navodi da su pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije juče ujutru upali sa dugim cevima i naredili im da napuste objekat.

- Probudio sam se oko pet sati, nije bilo nikoga. Sledeći put, oko pola sedam, takođe nije bilo nikoga u okolini. Vratio sam se u krevet da spavam kada sam odjednom čuo tresak i trčanje uz stepenice. Specijalci su sa dugim cevima upali u objekat. Uperili su cevi u nas i rekli nam da odmah napustimo objekat. Pitali smo ih da li imamo pravo da uzmemo neke stvari, a oni su odgovorili: „Ne, odmah napolje, danas se ovaj objekat ruši“ - priča Jakšić.