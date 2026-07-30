Na pitanje novinara kako komentariše to što prema istraživanju javnog mnjenja Nove srpske političke misli (NSPM) Studentsku listu podržava 39,6 odsto građana, a listu Srpske napredne stranke 37,5 odsto, Vučić je rekao:

"Svakog dana napredujemo. Oni pomalo padaju, a mi svakog dana napredujemo", rekao je Vučić.

Na komentar novinara kako kažu da ulazi u izbore koji su prvi put za njega nezivesni, Vučić je rekao da prema takvim istraživanjima nisu neizvesni.

"Ja znam kraj, oni pobeđuju. Ja sam se spremio da im čestitam, i to je sve u redu. Nikakav problem s tim nemam. Znate, kad je čovek spreman da se bori za svoju ideju, vi njemu ne možete ništa. Daću vam jednu knjigu o Nelsonu Mendeli da pročitate, kad objašnjava i kad govori kako su ga tukli u zatvoru, kako nije mogao nogu da pomeri, nema osećaj ni u jednoj ruci, vilica polomljena, sve, on sebi kaže: I šta su uradili, šta su postigli? Jesu promenili nešto kod mene? Jesu uspeli nešto drugačije", rekao je Vučić.

Istakao je da tako neće ni njemu i ovoj vlasti moći niko da oduzme ono što je urađeno.

"Hoćete da mi oduzmete ove autoputeve? Hoćete sutra da kažete da ih je gradio neko drugi, a ne ja, i ne mi? Je l' možete to da uradite? Pa ne možete. Pa nije narod lud. Možete vi da mu pričate da ste vi bili za Beograd na vodi, a ja protiv, niko nije blesav. To je drugo. Evo, ja vam čestitam unapred, ponoviću tu čestitku te večeri kada budu završeni izbori. Moje pitanje: Ako se slučajno dogodi drugačije, obavestite narod da ćete i vi da čestitate pobedniku. Ništa drugo. Ali nemojte da kažete: Mi čekamo čestitku ako mi pobedimo, ali nećemo da čestitamo ako budemo videli da gubimo", rekao je Vučić.

Poručio im je da je onda bolje da odmah kažu narodu da su prevaranti.

"Dakle ili ćete da potvrdite da ćete da čestitate pobedniku, ili ste prevaranti i lažovi. Treće ne postoji. Zato ja čekam ovo prvo, jer ja ne verujem da su oni prevaranti i lažovi. Čekam da ljudi kažu da će da čestitaju pobedniku, čak i ako to ne budu oni. Zašto su male šanse? Vidim i po njima da te šanse rastu. Do juče je bilo 45-35 za njih, danas je 39-37, tako da za jedno sedam dana biće 39-37 za nas, pa će malo to da se širi", rekao je Vučić.