U centru pažnje našao se rakun po imenu Džimoti, koji je zahvaljujući svom neobičnom izgledu za kratko vreme osvojio milione ljudi širom sveta.

Na prvi pogled mnogi pomisle da je u pitanju neka potpuno druga životinja, jer Džimoti izgleda kao da gotovo uopšte nema vrat. Razlog za to je izuzetno redak poremećaj poznat kao sindrom kratke kičme.

Sve je počelo jednim viralnim snimkom

Džimoti je postao poznat nakon što je internetom počeo da kruži snimak na kojem luta ulicama Sijetla.

Video je privukao ogromnu pažnju, a korisnici društvenih mreža pokušavali su da pogode o kojoj se životinji zapravo radi. Mnogi su u šali tvrdili da više liči na lemura ili neobično čupavo stvorenje nego na rakuna.

Snimak je zabeležila Kijana Hol, koja je kasnije ispričala da joj je u prvi mah izgledao kao siva, okrugla loptica sa veoma dugim nogama.

Upravo je ona neobičnom rakunu dala ime Džimoti, koje je ubrzo postalo poznato širom interneta.

Retko stanje koje menja izgled životinje

Sindrom kratke kičme veoma je redak poremećaj koji je najčešće zabeležen kod pasa, dok se kod drugih životinja pojavljuje izuzetno retko.

Zbog promena na kičmenom stubu telo izgleda kraće i zbijenije, pa životinja gotovo da nema vidljiv vrat.

Uprkos svom neobičnom izgledu, Džimoti se normalno kreće i postao je prava atrakcija među ljubiteljima životinja.

Nije jedini ljubimac sa ovim sindromom

Ljubitelji životinja podsetili su i na Kupera, američkog goniča ličara koji ima isti poremećaj.

Kuper je svojevremeno spašen sa ulice, a porodica koja ga je privremeno zbrinula toliko se vezala za njega da je odlučila da ga usvoji. Danas ima desetine hiljada pratilaca na društvenim mrežama.

Džimoti je, zahvaljujući svom simpatičnom izgledu i vedrom duhu, za samo nekoliko dana postao jedna od najomiljenijih internet senzacija i dokaz da različitost često osvaja srca ljudi širom sveta.