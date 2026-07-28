Vozač koji je na kružnom toku na Žnjanu u Splitu napravio toliko krugova da su prolaznici prestali da broje postao je prava internet senzacija u regionu.

Snimak je za kratko vreme postao viralan, a društvene mreže preplavili su duhoviti komentari i razne teorije o tome zašto nikako nije izlazio iz kružnog toka.

Video postao hit

Niko ne zna da li je reč o opkladi, neodlučnosti, navigaciji koja je potpuno „poludela“ ili je vozač jednostavno uživao u vožnji.

Kako god bilo, internet je eksplodirao od reakcija.

Iako se snimak pojavio tokom vikenda, i dalje se masovno deli i komentariše, a korisnici društvenih mreža nadmeću se ko će smisliti duhovitije objašnjenje.

Duhoviti komentari

Jedan od komentara glasi: „Video je znak na kome piše 30, pa pomislio da se odnosi na broj krugova.“

Drugi smatraju da vozač možda dolazi iz mesta u kojem nema kružnih tokova: „Možda kod njega u selu ne postoji kružni tok, pa čovek rešio da iskoristi priliku.“

Pojedini su uvereni da je u pitanju opklada, dok drugi priznaju da im se dešavalo da naprave koji krug više dok ne odluče kuda će dalje. „I meni se dešavalo da obiđem nekoliko krugova dok ne odlučim gde da skrenem, ali ovaj je baš preterao“, napisao je jedan korisnik.

Među komentarima su se našli i oni poput: „Navigacija ga je potpuno zbunila“, kao i: „Možda uspavljuje dete u kolima“

Šta god da je bio razlog, vozač je postao viralna zvezda dana.