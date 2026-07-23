Rekli su nam da napustimo kuću jer mašine počinju rušenje za pola sata. Pokušavao sam policajcima da objasnim da to nije u redu i da ne smeju da ruše bez sudskog rešenja, ali me nisu slušali. U poslednjem trenutku smo deca, supruga i ja napustili naš dom...

Ovo su reči vlasnika jedne od porušenih kuća na obali Gazivoda u Zubinom Potoku koje su prištinske vlasti, bez ikakvog pravnog osnova, sravnile sa zemljom. Rušenje srpskih kuća, pored toga što predstavlja akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, jeste i tiho etničko čišćenje. Kako drugačije posmatrati rušenje srpskih kuća na KiM? Nikako.

- Nisu uspeli da nas proteraju puškama, zato nam sada ruše kuće. Gde sada da ostanem, gde da spavam? Ali neće nas oterati - rekao je ovaj Srbin.

Kancelarija za KIM saopštila je da je reč o brutalnoj demonstraciji sile privremenih institucija u Prištini koja gazi i sopstvene propise samo kada je potrebno udariti na srpski narod, kao i o novom eskalatornom potezu kojim Aljbin Kurti diriguje kako bi destabilizovao sever Kosova i Metohije.

„Vlasnici su o rušenju njihove imovine, koju su sticali godinama, saznali iz obaveštenja koje im je zakačeno na objekte, a kada su zatražili rešenja suda, nisu ih dobili. Sve to ukazuje da ova rušenja nisu izvršena s ciljem sprovođenja nekakvog zakona, već po političkom ključu koji pokazuje da je za Prištinu politika sile jača od poštovanja svih propisa kada je reč o Srbima“, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Iz Kancelarije za KiM napominju i da opština Zubin Potok nije dala nikakvu dozvolu za rušenje, kao i da su vlasnici nudili sve vrste dogovora i kompromisa da bi se ovaj slučaj rešio.

Potpredsednik Narodne skupštine Jovan Janjić kazao je da institucije u Prištini nastavljaju politiku etničkog čišćenja Srba.

- Ona se pojačava jer kosovske privremene vlasti nastoje da dokrajče onaj posao koji su započeli, a to je etničko čišćenje Kosova i Metohije, odnosno da totalno odstrane Srbe s ove njihove vekovne teritorije. To pokazuje i rušenje 11 kuća na obalama Gazivoda - rekao je Janjić.

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić kaže da nelegalno rušenje srpskih objekata na Gazivodama pokazuje da Aljbin Kurti nastavlja proterivanje Srba sa KiM po oprobanom receptu, gde se bez odluke suda i bez odluke Opštine ruše srpske kuće i domovi koje su ljudi mukotrpno gradili na tom prostoru.

Simić je za TV Pink kazao da međunarodna zajednica mora da reaguje na tu situaciju, jer se to do sada nije desilo na adekvatnom nivou.

- Međunarodna zajednica nemo posmatra kako Srbi ostaju bez svojih kuća iako nema pravnog postupka. Priča o vladavini prava je juče još jednom pala u vodu i pokazala šta je cilj režima Kurtija - da Srba sve manje bude na ovim prostorima. Oni ne mogu tako da opstanu na KiM. Vdeli smo saopštenje Unmika koje poziva strane na konstruktivno angažovanje. Ljudima su srušene kuće. Kako da se konstruktivno angažuju? Šta da rade? Da nemo posmatraju kako njihove kuće nestaju? Ne postoje nikakve odluke o rušenju, nema odluke Opštine Zubin Potok niti odluke suda, jer su vlasnici tih objekata podneli zahtev pred sudom da se utvrdi imovinski status. Kako je moguće da rušenje kreće u opštini s apsolutnom srpskom većinom? Da li to znači da će, ako je neko dozidao deo objekta, sutra takođe biti na udaru. Evropska unija, ambasade Kvinte i SAD moraju da reaguju na ovo rušenje - kazao je Simić.

Dodao je da je međunarodna zajednica upoznata s tim problemom i da su na sastancima s predstavnicima međunarodne zajednice najavljivali da Aljbin Kurti neće poštovati čak ni sopstvene zakone.

- Njegov cilj je progon Srba. Spreman je da ide do kraja. Međunarodni predstavnici su dobili mandat da štite mir i pravo svih, a verujemo da je to i pravo Srba da normalno žive na KiM i da štite svoju imovinu - naveo je Simić, i dodao da predugo traje antisrpska histerija na KiM i regionu, a cilj je da se Srbija po svaku cenu uvuče u neki sukob. M. J.

Srbija mora da nastavi da štiti svoj narod

Predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić kaže da su Srbi na KiM izloženi kontinuiranim pritiscima i pravnom nasilju, uz poruku da Srbija mora da nastavi da štiti svoj narod, insistira na sprovođenju međunarodnih sporazuma i jača diplomatsku borbu za očuvanje svojih državnih i nacionalnih interesa.

- Videli smo šta se dešava u Zubinom Potoku i na jezeru Gazivode - 11 vikendica je porušeno bez ikakve sudske odluke, što je dokaz koliko Aljbin Kurti drži pod kontrolom i policiju i sudstvo, a svoju politiku temelji na oduzimanju prava jednom narodu. Ovog puta je oduzeto pravo na imovinu, a da ne govorimo o drugim ljudskim pravima koja srpski narod na Kosovu i Metohiji nema, i to naočigled međunarodne zajednice koja sve to ignoriše - rekla je Nikolićeva.