Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Lapovo, gde razgovara sa okupljenim građanima.

Vučića je dočekao veliki broj ljudi, sa zastavama Srbije i SNS-a.

Prisutni su i lekari zaposleni u Kliničkom centru Kragujevac.

Predsednik je obišao i štandove sa proizvodima domaće radinosti, a očekuje se i da se obrati prisutnim meštanima.

"Ova šljiva je podigla Srbiju, i danas nam drži dobar deo Srbije. Dobro je rodila, padaju grane. I kajsija je dobro rodila, što je čudno, ali ova šljiva je srpsko zlato", rekao je predsednik pregledajući domaće rakije.