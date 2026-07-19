Vučića je dočekao veliki broj građana, sa zastavama Srbije i SNS-a.

Na konstataciju da su mu ljudi lojalni, jer i na ovakvim temperaturama dolaze da iskažu poštovanje, Vučić je poručio:

-Nije to pitanje da li oni lično podrže ili ne, dođe vreme kada oluja dođe i polomi grane, ali ne može da uništi koren. Možete da varate ljude neko kratko vreme, dugo vreme ne možete. Ljudi hoće da brane svoje imanje, svoju šljivu. Vidite kako su se stvari promenile, a na izborima će se videti istina - rekao je on.