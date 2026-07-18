U skandaloznim objavama na "X"-u tužiocu i ministru preti se ubistvom i to "vešanjem na Terazijama", "streljačkim strojem"...

Zbog ovih pretnji, kako saznajemo, Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal VJT u Beogradu dalo je nalog policiji da identifikuje i uhapsi autore objava na "X"-u.

Podsetimo, u izmišljenom tekstu u "Danasu" u autor se nigde nije osvrnuo na efikasnu istragu u ovom prekomplikovanom slučaju, koja je okončana u rekordnom roku od dva meseca i pored svih mogućih opstrukcija i uz veliki pritisak javnosti i to uz priznanje Saše Vukovića Bosketa da je ubio Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27".

Umesto toga, "Danas" izmišlja da je glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu "sam ćaskao uz kiflice" sa Bosketom u svom kabinetu bez pripadnika sudske straže, u čemu mu je navodno pomogao ministrar pravde.

Tekst je jako opasan je mu je namera da predstavi da je rađeno nešto mimo zakona i procedura, što, prema rečima našeg izvora iz pravosuđa nije tačno.

Čak su, podseća izvor, i Vukovićevi advokati potvrdili da je izneo odbranu u skladu sa zakonom i to pred 3 postupajuća tužioca, sa sve pohvalama za profesionalno vođenje postupka.

Podsetimo, u ovom postupku podignuta je optužnica protiv Vukovića zbog Teškog ubistva Nešovića za koje mu preti doživotni zatvor.

Optužnicom su obuhvaćeni i njegovi pomagači, dok je bivši načelnik PU za grad Beograd Veselin Milić optužen posebno da nije prijavio ovo delo i da je falsifikovao službenu belešku.