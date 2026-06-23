Beograd će 27. juna biti domaćin velikog narodnog skupa „Srbija, jedna porodica“, a jedan od najupečatljivijih trenutaka biće nošenje najveće srpske zastave ikada predstavljene u javnosti.

Reč je o najvećoj zastavi ikada napravljenoj u Srbiji - džinovskoj trobojci površine oko 4.000 kvadratnih metara, dužine 500 metara, širine osam metara i težine oko jedne tone, koja je nastajala tokom višenedeljnog rada velikog broja ljudi, posebno žena angažovanih na šivenju, spajanju i završnoj izradi platna. Kako je najavljeno, zastavu će nositi više od 1.000 ljudi, što će predstavljati jedinstven prizor u glavnom gradu Srbije.

Očekuje se da upravo zastava bude jedan od glavnih simbola okupljanja, na koje će doći građani iz svih krajeva zemlje.

Simbol jedinstva

Ova zastava predstavlja simbol jedinstva, zajedništva i povezanosti građana Srbije.

Zbog svojih dimenzija, za njeno nošenje biće potreban veliki broj učesnika, zbog čega će mnogi građani želeti da budu deo ovog nesvakidašnjeg događaja i učestvuju u nošenju najveće srpske zastave.

Mnogi će imati priliku da prvi put iz neposredne blizine vide zastavu ovakvih dimenzija, zbog čega se očekuje veliko interesovanje građana.

Na skupu „Srbija, jedna porodica“ biće predstavljen i zvaničan naziv izborne liste Srpske napredne stranke i koalicionih partnera.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je pre nekoliko dana sve na skup 27. juna da bi se, kako je istakao, okupili pod zastavom Srbije, i ukazao na to da se ne sme pokazati bes ni prema kome, niti osvetoljubivost i revanšizam.

Pored zastave i poruka koje će poslati prvi čovek države, građani Srbije koji posete veliki skup 27. juna u Beogradu moći će da glasaju o prioritetima zemlje za budućnost. Naime, oni će imati mogućnost da od 10 ponuđenih tema izaberu pet koje smatraju najbitnijim, a svoje odgovore simbolično će ubacivati u glasačke kutije koje će biti postavljene na štandovima širom prestonice.

Ovo je samo deo programa u kom će građani moći da uzmu učešća na velikom skupu u Beogradu.

Tehnološke inovacije

Posetioci će imati priliku da vide i tehnološke atrakcije: robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, kao i savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije

Roboti, koje smo imali priliku da upoznamo prilikom posete predsednika Vučića NR Kini, a koji su oduševili „moravcem“, biće praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, a pokazaće i umeće igranja kola pred narodom.

- Kada sam video robote kako igraju naše kolo „moravac“, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend - rekao je tom prilikom predsednik Vučić.

Šef države je tada poručio da ako su roboti već naučili da igraju „moravac“, zajedno ćemo naučiti i kako da gradimo još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju.

Bogat program

Organizatori najavljuju celodnevnu scensku dinamiku, muzičke nastupe i zabavni program prilagođen širokoj publici. Publiku očekuju nastupi poznatih izvođača kao što su Aca Lukas, Vesna Zmijanac i brojni drugi gosti - među kojima će biti i mnoge druge poznate ličnosti.

Građanima se preporučuje da na lokaciju događaja dođu ranije kako bi na vreme obišli sve sadržaje i prisustvovali programu koji će trajati tokom većeg dela dana.

Odgovarajući na pitanje o velikom skupu u Beogradu, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je njemu najvažnije šta će biti izrečeno kao plan za budućnost, šta je program i šta mora da se uradi u našoj zemlji.

- Ja se pripremam za to, radimo teško i naporno, pred ljude ćemo izneti nešto 27, nešto 28, a nešto 29. juna, to su dani kada ćemo mnogo toga da predočimo za budućnost. Mislim da će to ljudi razumeti, da vide gde je njihovo mesto u ovoj zemlji i da ih to najviše zanima - rekao je prvi čovek Srbije.

Program za najmlađe

Veličanstveni skup uoči Vidovdana biće prilagođen i najmlađima. Porodični program namenjen je deci i roditeljima i predstavlja poseban segment događaja. Najmlađe posetioce očekuju dečje predstave, kreativne radionice i edukativni sadržaji, kao i razne interaktivne aktivnosti. Poseban deo programa čine zajedničke igre koje podstiču druženje i kvalitetno vreme koje će provesti zajedno roditelji i deca.