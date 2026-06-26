Očigledno je da je blokaderima cilj da institucije Republike Srbije uopšte ne funkcionišu, ma kako deklarativno pričali i zalagali se za pravnu državu i vladavinu prava.

Poslednji takav primer je burna reakcija Zdravka Ponoša na činjenicu da će uskoro da bude konstituisan Savet REM-a. To mu je toliko zasmetalo da je o tome napisao jedan poduži status na društvenoj mreži "Iks".

Na to je odgovorio Nemanja Starović, ministar za evropske integracije.

U objavi na "Iks" on je napisao:

"Koliko je simptomatično to da sam nagoveštaj mogućeg kompromisa i konačnog konstituisanja Saveta REM-a izaziva toliko nervoze i panike. Ovo je najbolji dokaz da delu tzv. proevropske opozicije nije nimalo stalo do rada institucija, do uređenja medijskog prostora niti do napretka Srbije na evropskom putu. Njihov prioritet je isključivo održavanje krize i delegitimizacija državnog rukovodstva po svaku cenu.

Svakako je bolje imati regulatorno telo koje može da donosi odluke, vrši nadzor i primenjuje zakon, nego institucionalni vakuum koji traje već godinu i po dana. Oni koji to odbacuju, očigledno više cene političke poene od stvarnog uređenja medijske scene i od evropskih integracija koje zavise i od ovog pitanja.

Reč je o klasičnom pristupu „što gore, to bolje“, namernom sprečavanju svakog razumnog dogovora kako bi se stvorio pritisak i izazvao politički preokret. Međutim, srpski narod, sa svojom dugom državotvornom tradicijom, ume nekada da bude kritičan prema vlastima, ali i da jasno prepozna kada neko radi protiv interesa naše jedine otadžbine. A takvima nikada ne daje izborno poverenje."