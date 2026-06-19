Počela su hapšenja.
Dokazi sa Filozofskog fakulteta u Beogradu crno na belo donose da je afera “zvučni top” planirana dva meseca pre blokaderskog skupa 15. marta.
Došlo je vreme odgovornosti.
Raskrinkavanje na delu!
Počela su hapšenja.
Dokazi sa Filozofskog fakulteta u Beogradu crno na belo donose da je afera “zvučni top” planirana dva meseca pre blokaderskog skupa 15. marta.
Došlo je vreme odgovornosti.
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