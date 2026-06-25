"Nikakve kontakte sa drugim strankama nismo imali oko toga. Nemamo ni kontakte oko izlaska na parlamentarne izbore. Ako budu samo predsednički izbori, pa onda ću se verovatno kandidovati. A ako budu i predsednički i parlamentarni, to zavisi od toga hoće li biti neka patriotska koalicija", kazao je Šešelj za Informer TV.

Najspremniji je za televizijske duele sa drugim predsedničkim kandidatima.

"Još me niko do sad nije pobedio u televizijskim duelima. Pa možda će neko uspeti nekada", rekao je predsednik SRS.