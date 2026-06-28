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Predsednik je rekao da je vreme vruće i rekao da je jutros u 6.15 kada je išao u Hram bilo podnošljivije.

Vučiću je prikazan avion MiG-29 sa navođenim raketama.

"Uspeli smo da obezbedimo da nam MiG-ovi obavljaju funkciju bombardera i lovaca", rekao je on. Pitao je pilote da li su zadovoljni, na šta su oni rekli da jesu.

"Molio sam da imate što više naleta, da što više sati provedete u vazduhu. Doći će i rafali, i ovo drugo očemu još ne mogu da govorim", kaže Vučić.

Mladi pilot je rekao predsedniku da je iz Titela, na šta je Vučić rekao da je to čudesno mesto i poželeo mu sve najbolje.

Predsedniku je prikazan top MiG-a kalibra 30 milimetara koji može da ispali 1.800 projektila u minuti.

Vučiću su prikazane i navođene bombe FAB-500, kao i kineske rakete CM-400 koje su izazvale pažnju javnosti.

"Vidiš šta je osmeh dobrog vojnika kada ima dobru raketu", prokomentarisao je predsednik i dodao:

"Da ih sačuvamo, nisu jeftine ali ih nabavljamo još."

Na pitanje koliko je ukrajinski "flamingo" jači od naših raketa, predsedniku je rečeno da je "flamingo" jači ali mnogo sporiji.

Vučiću je prikazana kineska navođena bomba koju imaju i Egipćani, kao i ruska protivradarska raketa dometa do 130 kilometara.

"Izgleda kao prva liga", ocenio je Vučić.

"Ne sekiramo se ni za koga drugog, pratimo, gledamo, to je borba između odbrane i napada a mi se pripremamo da se branimo. Vojska će biti jača, neće se svima dopasti ali mene interesuje šta se sviđa građanima Srbije. Pregledaću poruke koje su građani poslali. Ubačeno je, verovali ili ne, 60.000 listića", rekao je Vučić govoreći o jučerašnjem skupu ispred Skupštine.

"Imamo kineske, američke, ruske, francuske rakete i srpske. Ova CM-400 je strašna raketa. Suština je da budete što precizniji i da nanesete neprijatelju što teži udar", rekao je Vučić.

Predsedniku je prikazan i helikopter Mi-35M. Predsedniku je rečeno da su upravo ovakvim helikopterima na Bliskom istoku obarani dronovi, kao i da je to ekonomično sredstvo zato što je topovska municija jeftina.

"Za razliku od 'Pancira' je pokretljiviji", kazao je Vučić.

"Najviše na svetu volim kada je u našim rukama Mi-35 jer ima poseban, vrlo zlokoban zvuk", rekao je on.

Optužbe tzv. akademskog plenuma da je juče ugrozio građane Vučić nije želeo da komentariše:

"Danas u Kraljevu je valjda pesma, mnogo je hladnije. Kad nemate šta da kažete..."

Predsednik je primetio da najviše vojnika imamo sa juga Srbije.

"Oni nam čuvaju zemlju. Da nam nema juga Srbije, ne bi nam ni države bilo", dodao je Vučić.

Predsednik je zatim pregledao dron CH-95, i operater drona ga je izvestio o naoružanju koje ova moćna kineska letelica može da nosi. Kako je rekao, Srbija je potpisala mnogo ugovora i u budućnosti će imati više naoružanja.

"U stvarnom sukobu i ratu, najviše se gubi vreme na odlučivanje. Kada se to skrati... Zato je Izrael uspešan u ratovima, skratili su to, imaju potpuno digitalnu armiju", istakao je Vučić.

"Naša vojska je sve snažnija, a tek ćemo biti snažni kada krene vojni rok. U martu krećemo, pre toga će krenuti birokratske procedure, a od marta počinje služenje kratkog vojnog roka. Doneće mnogo dobra svim muškarcima i mnogim devojkama, mnogo ozbiljnosti i odgovornosti", rekao je predsednik.

Predsedniku je prikazan modularni višecevni lanser raketa "Oganj". Prikazana je i nova municija za haubice "Nora", uključujući i GT-1, precizni projektil koji može pogađati tačkaste ciljeve.

"Šta smo uradili sa šasijama za "Nore"? Jel napravljena nova FAP-ova šasija? Tako je i najbolje", kazao je on, i dodao da je najbolje da što više radi Vojno-tehnički institut.

Vučić je pregledao i rakete "Alas", koje će služiti za precizna gađanja.

"Ovo je potpuno novo nešto što smo dobili, pre nekoliko dana. Višecevni lanser raketa 'Vampir", rekao je predsednik

"Ova raketa izvuče kiseonik, čak i ako niste ubili posadu ona gine jer nema vazduha", objasnio je predsednik dejstvo termobarične rakete.

Prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici održava se od 10.00 časova, a realizacija gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu „Pasuljanske livade“ počeće u 12.00 časova.

Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će 28. juna biti organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade".

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče na skupu "Srbija jedna porodica" da Srbija po svaku cenu mora da pokuša da sačuva svoju vojnu neutralnost i da nastavi da samostalno donosi odluke, da ispunjava svoje obaveze na evropskom putu, ali i čuva tradicionalna prijateljstva sa Kinom i Rusijom.

"Mi hoćemo da sami štitimo i branimo svoje nebo, ne da nam to čuva neka strana vojska. Da se uvek ponosimo snagom svojih aviona, svojom protivvazduhoplovnom odbranom, svojom vojskom, svojom policijom. I nema cenu, jer to je sloboda. Tada ste slobodni i tada znate da ste uvek sposobni i možete svoju zemlju da branite", istakao je Vučić obraćajući se na skupu "Srbija jedna porodica" u Beogradu.

Podsetio je da je sutra Vidovdan i da će sutra, povodom tog praznika, građani u Batajnici i na Pasuljanskim livadama moći da vide čime Srbija raspolaže.

"Videćete šta sve Srbija danas ima i zašto niko neće moći da napadne Srbiju", istakao je Vučić.

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