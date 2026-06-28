Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije (VS) na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici.

Vučić obratio se nakon prikaza naoružanja u Batajnici i tom prilikom komentarisao i bes blokadera nakon istraživanja, koji njemu u slučaju izbora daju 46 odsto podrške građana.

- Dok jedni blokiraju puteve, drugi ih grade. Inače da znate sa 46 odsto bio bih veoma, veoma nezadovoljan - rekao je on.

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