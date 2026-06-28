"Nije to neki moj protivnik, već čovek koji mrzi Srbiju" Vučić odgovrio Šideru

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije (VS) na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici.

Vučić obratio se nakon prikaza naoružanja u Batajnici i tom prilikom odgovorio Andreasu Šideru.

Istako je da radimo sve ono što Andreas Šider nije uspeo u svojoj zemlji i kazao da je to čovek koji mrzi Srbiju i ovaj narod.

- Veoma se radujem i srećan sam što je on zadovoljan, i verujem da će biti posebno obradovan kada sagleda izborne rezultate. Da ljudi u Srbiji znaju, nije to neki moj protivnik, već čovek koji mrzi Srbiju, koji traži nezavisno Kosovo, govori da smo mi genocidni - rekao je predsednik Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pratiti u našoj posebnoj vesti OVDE.